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Kılıçdaroğlu'ndan Uras ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Ağustos'ta hayatını kaybeden ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras'ın İstanbul'da yaşayan eşi Nuran Uras'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan Uras ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Ağustos'ta hayatını kaybeden ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras'ın İstanbul'da yaşayan eşi Nuran Uras'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.

04 Eylül 2018 Salı 16:58
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Kılıçdaroğlu'ndan Uras ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ağustos'ta hayatını kaybeden ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras'ın İstanbul'da yaşayan eşi Nuran Uras'ı ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Bazı görüşmelerde bulunmak üzere bu sabah İstanbul'a giden Kılıçdaroğlu, 19 Ağustos'ta hayatını kaybeden ekonomi yazarı Güngör Uras'ın Sarıyer'de oturan eşi Nuran Uras'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyarette Uras'ın vefatı dolayısıyla ailesine başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de yer aldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluProf. Dr. Güngör Uras
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