Kılıçdaroğlu'ndan referandum değerlendirmesi

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde kurmaylarıyla bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin bir referandumu tamamladığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Öncelikle, sandığa giden bütün yurttaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün konuşmalarımda 'evet diyenin de 'hayır' diyenin de başımın üstünde yeri vardır' açıklamasını yapmıştım. Bu bağlamda sandığa gidip iradesini beyan eden bütün vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdiklerini, bunu herkesin bildiğini savunan Kılıçdaroğlu, koşullar uygun olmamasına karşın demokrasiye sahip çıkmak için ellerinden gelen her türlü çabayı hukuk zemininde kalarak gösterdiklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'hayır' diyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda bir toplumsal uzlaşma belgesi olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda."

"YSK, referandumu tartışmalı hale getirdi"

Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, parlamentoların yaptığı yasalara her vatandaşın, kurumun uymak zorunda olduğunu belirtti.

Yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramının büyük ölçüde yara alacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, üzülerek ifade edeyim, bu referandumu tartışmalı hale getirdi." ifadesini kullandı.

"Sonuna kadar takip edeceğiz"

"Maç yapılırken, maçın ortasında kural değişmez, evrensel bir kuraldır bu. YSK, maçın ortasında, üstelik zarflar açıldıktan sonra yasalara aykırı olarak kuralları değiştiriyor. Bunu doğru bulmuyoruz, asla kabul etmiyoruz. Milletin kararına saygılıyız ama milletin kararına YSK gölge düşürmüştür." diyen Kılıçdaroğlu, hukuksal açıdan da kamu vicdanı açısından da referandumun meşruiyetinin YSK tarafından tartışmalı hale getirildiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"YSK, seçimin güvenliğinden sorumluyken, bir referandumu tartışmalı hale getiriyor. Aklın alacağı şey değil. Biz büyük bir milletiz, içeride ve dışarıda güçlü olmak isteriz. Gücümüzü hukuktan, hukukun üstünlüğünden almalıyız. Kurumlar, yasalara uygun hareket etmek zorunda. Yapılan bir yanlış, bir referandumu tartışmalı hale getiriyor. Alınan yasalara aykırı karar, referandumu tartışmalı hale getiriyor. Bun asla doğru bulmuyoruz ve bunu sonuna kadar takip edeceğiz."

Bu arada, CHP Genel Merkezi'nde giriş katında toplanan bazı partililer alınan sonuca tepki gösterdi. Partililerden bazıları "istifa" yönünde, bazıları Kılıçdaroğlu'na destek sloganları attı.