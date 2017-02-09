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Kılıçdaroğlu'ndan KHK ile yapılan düzenlemelere tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan KHK ile yapılan düzenlemelere tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek." dedi.

09 Şubat 2017 Perşembe 13:14
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Kılıçdaroğlu'ndan KHK ile yapılan düzenlemelere tepki

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluResmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan bazı düzenlemelere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından son KHK ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluResmi GazeteKhk
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