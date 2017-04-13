Kılıçdaroğlu Maltepe’de atık kağıt toplayıcılarıyla buluştu

HABER: AYKUT ÜNKER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde (Eski ismi Küçükyalı Kültür Merkezi) kağıt toplayıcıları ile buluştu ve onların sorunlarını dinledi

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde (Eski ismi Küçükyalı Kültür Merkezi) sokak kağıt toplayıcıları ile toplantıda buluştu ve kağıt toplayıcılarının sorunlarını dinledi ve zor şartlarda hizmet ettiklerini belirtti. “Ekmeklerinizi adeta taştan çıkarıyorsunuz” dedi. Kılıçdaroğlu, “İktidar referandumda oy toplamak için bana yükleniyor, akılları sıra beni seçimde kötülüyorlar. Bunlara cevap vermeyeceğim. Devletin tüm imkanlarını referandum seçimi için kullanıyorlar. Hayır kampanyası yapanları engellemeye çalışıyorlar. İstedikleri kadar kampanya yapsınlar isterlerse gökyüzünü bile evetle donatsalar halkımız artık bunlara kırmızı kartı gösterecek. İstanbuldaki son ankette hayır şuan 53.5’tur ülkemizin her yerinde de hüsrana uğrayacaklar. Tek adamlık sistemi dayatması iktidar partisinin sonu olacak. Bunlar dayatmacı zihniyetleriyle birinci ligten üçüncü kümeye düşmek istiyorlar. Amaçları Atatürk ilkelerini yok etmek ve cumhuriyeti yıkmak. Yargı, yasama dahil bir kişiye debvletin tek başına idaresi verilir mi. Bunun için hayır diyoruz. Padişahlara ve Atatürk’e bile verilmeyen tek adamlık uygulamasını halkımız inşallah 16 Nisan’da bunlara da vermeyecek. Sizlerde gece gündüz kar yağmur demeden atık kağıt toplayarak ekmeğinizin peşindesiniz, sizlerinde görüşleri hayır. Taşeron sistemini uygulamadılar, göz boyama hizmetlerle halkı kandırıyorlar. Artık halkımız bunlara 16 Nisan’da hayır diyerek ülkelerinin söz sahibi olduklarını gösterecektir” dedi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ve CHP İlçe teşkilatının düzenlediği toplantıya atık kağıt toplayıcıları, partililer CHP İlçe Başkanı Zeynep Babacan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye Başkan yardımcıları Melih Morsünbül, Ömer Ekşioğlu, Gültekin Karataş, bölge muhtarları ve basın mensupları katıldı.Toplantıda Maltepe atık kağıt toplayıcıları dernek başkanı da sorunlarını anlatan kısa bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu’na vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NA MALTEPE KİTABI HEDİYE

Toplantı sonrası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç vasıtası ile özel olarak görüştüğüm sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na belediye adına hazırlamış olduğum Maltepe’nin tarihini ve eski Maltepe’yi anlatan “Fotoğraflarla Dünden Bugüne Maltepe” kitabımı imzalayıp takdim ettim ve Kılıçdaroğlu kitabı çok beğendi. Kılıçdaroğlu, “Gençliğimde Maltepe’ye birçok kez geldim ve Süreyya Plajı’nda çok denize girdim buranın anısı bende çoktur Süreyya Plajı Anıtının resmi beni çok duygulandırdı bu kitabı evimdeki arşivimde saklayacağım size ve Ali Kılıç başkana da teşekkür ederim” dedi.