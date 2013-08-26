Kılıçdaroğlu, Kocatepe'ye çıktı

AFYONKARAHİSAR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 91. yıl dönümünde, Afyonkarahisar'daki Kocatepe'ye çıktı.



Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 91. yılı kapsamında, Afyonkarahisar Valiliği tarafından Şuhut ilçe stadında düzenlenen törenin ardından Çakırözü köyüne geçti. Zafer Yolu Yürüyüşü'nün uğurlama noktasında bir süre vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, askerlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.



Zafer Yolu Yürüyüşü'nün yapıldığı 17 kilometrelik parkurda bir süre yürüyen Kılıçdaroğlu, daha sonra araçla Kocatepe'ye çıktı. Kılıçdaroğlu, Kocatepe'de bir süre kalarak, Büyük Taarruz'un gerçekleştiği alan hakkında bilgi aldı.



Kılıçdaroğlu, Kocatepe ziyaretinin ardından, savaşta tamamı şehit düşen Üsteğmen Agah ve Üsteğmen Feyzullah efendi komutasındaki 100 mehmetçik anısına oluşturulan Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni gezdi.



Kılıçdaroğlu, beraberindeki milletvekilleri ve partililerle burada dua etti.





AA