"Kılıçdaroğlu kampanyadaymış gibi algı operasyonuna devam ediyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Adalet Bakanı Bozdağ'a, CHP'nin anayasa değişikliğine ilişkin Danıştaya yaptığı başvurunun ardından kendisinin yaptığı açıklamalarla "hakimleri baskı altına aldığı" yorumlarının yapıldığı hatırlatıldı. "Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Bozdağ, açıklamalarının anayasa ve yasalarda yer alan hükümleri hatırlatmaktan ibaret olduğunu söyledi.

CHP'nin, "Anayasanın açık hükmüne rağmen hiçbir merciye başvurulamaz" kuralını çiğnediğini belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"(Anayasa Mahkemesine gideceğiz) diyorlar, sonra vazgeçiyorlar Danıştaya gidiyorlar. 'AİHM'e kadar gideceğiz' diyorlar, haksız oldukları halde toplumu aldatarak ve bilerek yalan söyleyerek bir algı operasyonu yapıyorlar. 'Anayasa ve mahkemelerin kararları çok açık' diye benim bunlara cevap vermem vazifemdir. Ben şu anda mahkemelere cevap vermiyorum. Ana muhalefet partisinin bu konuda konuşan sözcülerine açıklama yapan yetkililerine cevap veriyorum. Siz bu yola başvuruyorsunuz ama mahkemelerin yapacağı bir şey yok. Bunu anlamak için Adalet Bakanı ve hukukçu olmaya gerek yok."

"Kılıçdaroğlu kampanyadaymış gibi devam ediyor"

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Mecliste 23 Nisan Özel Oturumu'nda, 16 Nisan halk oylaması sonuçlarına yönelik konuşmasına ve ardından yaşanan tartışmalara da değindi. Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu seçim meydanlarında yaptığı çarpıtmanın bir devamını dün parlamentoda yaptı ve bir kısmını da yalan katarak yaptı. Seçim propagandası bitti, seçim bitti. Halk tercihini yaptı, Türkiye'nin parlamenter sistemini değiştirdi. Yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul etti. Sayın Kılıçdaroğlu hala kampanyadaymış gibi devam ediyor. Sanki yarın oylama var da vatandaş yarın oy kullanacakmış gibi algı operasyonuna devam ediyor." diye konuştu.

YSK'nın daha önce verdiği kararlar

CHP'nin itirazının kabul edilerek mühürsüz oyların geçerliliğine hükmedildiğini kaydeden Bozdağ, HDP'nin de benzer bir başvuruda bulunduğunu anlattı. Bozdağ şunları kaydetti:

"Ben soruyorum CHP'ye; 2010'dan önce kanun değişik, 2010'dan sonra kanun başka oldu. 2010'dan önce kanun değişikti ve YSK'nın 2010'dan önce verdiği kararlar doğruydu da '2010'dan sonra kanun değişti, YSK'nın verdiği kararlar doğru değil' diyorsanız siz 2015 seçimlerinden sonra niye böyle bir müracaat yaptınız da mühürsüz oyların geçerli olmasını istediniz? Kanun yine aynı kanun. Hem CHP hem de HDP bunların geçerli sayılmasını istiyorlar. Kararlar veriliyor. Onların iddia ettiği oyların tamamı da geçerli sayılıyor. AK Parti ve kamuoyu bunu tartışmadı. 'Mühürsüz oy geçerliydi de şimdi geçersiz hale getirildi' diye bir kural yok. Eskiden de çift mühür aranıyor şimdi de çift mühür aranıyor. 2010'dan önceki kanun maddesi hükmü ile 2010'dan sonraki kanun maddesi hükmü öz itibariyle aynıdır aradaki fark mührü vuranın kim olduğunun açık yazılmasından ibarettir."