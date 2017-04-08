"Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "AK Parti Aydın milletvekilinin kardeşi ByLockçu” iddiasından dolayı suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Partisinin Efeler İlçe Teşkilatı'nda basın toplantısı yapan Erdem, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında kardeşi hakkındaki iddilarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, “AK Parti Aydın milletvekilinin kardeşi ByLockçu” ifadelerini kullandığını belirten Erdem, daha sonra Aydın'daki yerel medyada bu sözlerin haberleştirildiğini ve kendisinin ve ailesinin hedef haline geldiğini söyledi.

Kardeşi Ömer Erdem'in Ağustos 2016'da iftira sonucu FETÖ soruşturması kapsamında 10 gün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anımsatan Erdem, "Sayın Kılıçdaroğlu iddiasını ispat etmelidir. Eğer iddiası doğruysa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim ve siyaseti bırakacağım. Eğer sayın Kılıçdaroğlu iddiasını ispat edemez ve iddiası doğru değilse kendisi milletvekilliğinden istifa edebilir mi? Kardeşimin soruşturmasında ByLock asla yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdem, 5 kardeş olduklarını biri dışında diğer kardeşleri hakkında FETÖ çerçevesinde herhangi bir adli soruşturma olmadığını vurgulayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu iddiası TCK 267. madde 1. fıkrasına göre iftira suçu işlemektedir. Kendisi hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Bununla birlikte maddi ve manevi tazminat taleplerimizi de saklı tutuyoruz." diye konuştu.