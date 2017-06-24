Kılıçdaroğlu, bayramın ilk gününü bayramlaşmaya ayıracak

Partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşü sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü ağırlıklı olarak bayramlaşmaya ayıracak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşte 10'uncu güne giren Kılıçdaroğlu, Bolu sınırları içinde yürüyüşünü sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 11'inci gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Bolu'daki camide bayram namazını kılacak. Vatandaşlar ve partililerle bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu, ev ve esnaf ziyaretleri de yapacak.

Bolu'daki huzurevi sakinleriyle de bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile terörle mücadelede gazi ve şehit olanların evlerine de ziyaretlerde bulunacağı belirtildi.

Şimdiye kadarki yürüyüşünü günde 15-20 kilometre yol katederek sürdüren Kılıçdaroğlu'nun, yarın yaklaşık 5 kilometre yürüyeceği ifade edildi.

"İkinci gün aynı tempoda devam"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada, yürüyüşlerinin güzel şekilde sürdüğünü belirterek, "Bayramın ilk günü kısa da olsa belli bir mesafeyi yürümeyi planlıyoruz. Yarın dini bayramımız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, onlarla bayramlaşacağız." dedi.

Torun, bayramın ikinci gününden itibaren yürüyüşlerine kaldıkları yerden, aynı tempoda devam edeceklerini söyledi.