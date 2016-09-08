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"Kılı kırk yaracaksınız"

Başbakan Yıldırım, valilere hitaben yaptığı konuşmada, "(FETÖ operasyonları) Toplumda vicdanları rahatsız edecek, 'Bu da yapılır mı' dedirtecek bir olay yaşanmaması için kılı kırk yaracaksınız. Ölçümüz belli. '17-25 Aralık sonrasıdır." dedi.

"Kılı kırk yaracaksınız"

Başbakan Yıldırım, valilere hitaben yaptığı konuşmada, "(FETÖ operasyonları) Toplumda vicdanları rahatsız edecek, 'Bu da yapılır mı' dedirtecek bir olay yaşanmaması için kılı kırk yaracaksınız. Ölçümüz belli. '17-25 Aralık sonrasıdır." dedi.

08 Eylül 2016 Perşembe 11:06
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 Başbakan Binali Yıldırım, Vilayet Evi'nde yapılan valiler toplantısında konuştu. 

Valilere konuşan Başbakan Yıldırım, "Sahadaki hiçbir iş şekil ve usul hatası olmadan yapılmaz. Bunu bir kere unutmayın. Uygulamanın içinden gelen biri olarak söylüyorum. Eğer usulü, biçimi, her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışırsanız, işi yapamazsınız. Bir tercih yapacaksınız. İş mi yapacağız, yoksa mevzuatı mı kollayacağız? Mesele milletin menfaati, ülkenin geleceği ve menfaati ise hata yapın ama hainlik yapmayın, hata yapmaya alan var ama hainliğe asla alan yok."dedi. 

"Milletin morale ihtiyacı var"

Yıldırım, "Gerek illerimizde gerek ilçelerimizde gerek köylerimizde terörün yegane, tek bir gündem olarak devam etmesine lütfen izin vermeyin. Eğer bunu yapmaya devam edersek bir anlamda terör örgütlerinin amacına bilerek yahut bilmeyerek hizmet etmiş oluruz. Milletin morale ihtiyacı var." diye konuştu.

"Yanlışlar varsa düzeltilecek"

Konuşmasında FETÖ operasyonlarına da değinen Yıldırım, "Başbakanlık Müsteşarlığı başta olmak üzere bütün illerde bir nevi 'kriz merkezi' oluşturacağız. Yani bu konularda 'kendisine haksızlık yapıldığı kanaati' olan, bu şekilde size dönüş yapan veya sizin tespitleriniz varsa bunları oluşturacağınız birim vasıtasıyla toplayın. Şüphesiz yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış yapıldıysa, adalete ve hukuka uymayan bir iş varsa bu operasyonlar tamamlandıktan sonra dönülüp bakılacak ve yapılmış yanlışlar varsa düzeltilecek." şeklinde konuştu.

"17-25 öncesi bizim için geçerli değildir"

Yıldırım konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

"Toplumda vicdanları rahatsız edecek, 'Bu da yapılır mı' dedirtecek bir olay yaşanmaması için kılı kırk yaracaksınız. Bir kez daha söylüyorum, burada ölçümüz belli. Baştan dedik ki '17-25 Aralık sonrasıdır, öncesi bizim için geçerli bir şey değildir.' 17-25 Aralık, örgütün devletle bilek güreşi yapmaya karar verdiği gündür. O günden sonra bu örgütle irtibatlı, iltisaklı, iş yapanlar varsa, var olmaya devam ediyorsa bir şekilde bunların mazur görülmesi, masum görünmesi asla düşünülemez."

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 11:07
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımVilayet EviValiler ToplantısıFETÖBaşbakanlık Müsteşarlığı
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