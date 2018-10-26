Kıbrıs'ta Derinya ve Aplıc sınır kapıları açılıyor

Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu (BMBG), Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamda Derinya ve Aplıc sınır kapılarının 12 Kasım'da açılacağını duyurdu.
AA
Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu (BMBG), Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamda Derinya ve Aplıc sınır kapılarının 12 Kasım'da açılacağını duyurdu.
Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu (BMBG), Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamda Derinya ve Aplıc sınır kapılarının 12 Kasım'da açılacağını duyurdu.
AA