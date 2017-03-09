"Kıbrıs meselesi milli bir dava"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Kıbrıs'ta Rumların Enosis ısrarı, Ada'daki görüşme sürecini akamete uğratmış durumda. AB, Kıbrıs sorununu, çözüm arayışlarını ne yönde etkiliyor?" sorusunu Bakan Çelik, şöyle cevapladı:

"Avrupa'daki siyasetçilerle konuştuğumda şunu söylüyorum: 'Sizin, sınır sorunlarını ve Kuzey Kıbrıs ile olan sorunları çözmeden Güney Kıbrıs'ı AB'ye almanız aslında bu sorunu çetrefil hale getirdi, bunun sorumlu sizsiniz. Sürekli Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs'a telkinde bulunuyorsunuz, sizin asıl telkinde bulunmanız gereken yer Güney Kıbrıs ve Yunanistan'dır.' Onlar şöyle düşünüyorlar, 'Biz AB üyesi bir ülkeyiz, Kuzey bize katılsın.' Böyle bir şey yok ve bu asla olmayacak. Bu, ancak iki kurucu devlete dayalı bir parametre şeklinde olabilir. Dolayısıyla temel felsefede zayıflama söz konusu olursa, bunu asla kabul etmeyiz. Nitekim bunların Enosis'i kutlama kararı almaları demek, iki kurucu devlete dayalı bir yaklaşım ve çözüm yaklaşımının dışında zihniyet dünyasının içerisinde durduklarını gösteriyor. Üstelik bunu müzakereler sürerken yapıyorlar. Üstelik bunu 'ELAM' diye bir ulusal halk cephesi parti yapıyor. Güney Rum kesimindeki iktidar buna uyum sağlıyor. Bu kötü niyetli bir yaklaşımdır."

Çelik, şu anda başbakanların bir araya gelebileceği bir düzey oluşturulamadığını söyleyerek, "Enosis planı, (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos) Anastasiadis'in masadan kalkması gibi durumlar aslında başka bir maksatla masaya oturulduğunu gösteriyor. Dolayısıyla AB'nin söz söyleyeceği, telkinde bulunacağı taraf biz değiliz. Zaten çözüm iradesini ortaya koymuşuz. İki kurucu devlete dayanan parametre temelinde çözüm istiyoruz." dedi.

Çözüm sonrasında ortaya çıkacak mülkiyet sorunlarının çok ciddi mali yük getireceğini dile getiren Çelik, "AB, bu mali yükün üstlenilmesinde taahhütlerini güçlü şekilde ortaya koyar, bir eylem planı ortaya koyarsa, çözümün finansmanında üzerine düşeni yapacağını söylerse ciddi bir katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Kıbrıs meselesi bizim için milli bir dava. Biz bu milli dava içerisinde Annan meselesinden bu yana da çözüm iradesini ortaya koyuyoruz. Enosis'in kutlanması kararı, çözümün ruhuna da çözümle ilgili müzakerelerin tamamına ve omurgasına da karşı olmak demektir. Önce bunu düzeltmeleri lazım." değerlendirmesinde bulundu.