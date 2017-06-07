Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97905
ALTIN
146.982
DOLAR
3.5338
STERLIN
4.5785
EURO
3.9834
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka...
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu...
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik...
Arabalı vapurda yeni dönem
Arabalı vapurda yeni dönem

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ömer Kaya'nın (64) cenazesi Sivas'ın Hafik ilçesinde defnedildi.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ömer Kaya'nın (64) cenazesi Sivas'ın Hafik ilçesinde defnedildi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 15:52
13 Okunma
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ömer Kaya'nın cenazesi Sivas'ın Hafik ilçesinde defnedildi.

Kaleardı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Kaya, yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak bir özel hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya için Ulu Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak Hafik ilçesi Topçuyeni köyüne götürüldü. Kaya, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrısg AzisiSon Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Yargıtay'da seçim
Yargıtay'da seçim
Şehit Uzman Çavuş Yaman'ın cenazesi toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Yaman'ın cenazesi toprağa verildi
Tahran'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum
Tahran'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum
Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi
Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi
Arabalı vapurda yeni dönem
Arabalı vapurda yeni dönem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ