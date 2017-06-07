Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ömer Kaya'nın cenazesi Sivas'ın Hafik ilçesinde defnedildi.

Kaleardı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Kaya, yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak bir özel hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya için Ulu Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak Hafik ilçesi Topçuyeni köyüne götürüldü. Kaya, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.