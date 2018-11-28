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Kıbrıs Çalışan Nakliye Firmaları

Kıbrıs nakliye firmaları arasında özellikle yaptığı farklı çalışmaları ile dikkatleri üzerine toplayan birkaç firma bulunmakta, bu firmaların ilk sıralarında Mersin Nakliyat yer almaktadır.

Kıbrıs Çalışan Nakliye Firmaları

Kıbrıs nakliye firmaları arasında özellikle yaptığı farklı çalışmaları ile dikkatleri üzerine toplayan birkaç firma bulunmakta, bu firmaların ilk sıralarında Mersin Nakliyat yer almaktadır.

28 Kasım 2018 Çarşamba 02:29
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Kıbrıs Çalışan Nakliye Firmaları

Ülkeler arası taşımacılık ihracat ve ithalatın olmazsa olmaz gereksinimleri arasında yer almaktadır. Kara deniz ve hava yolu taşımacılığı gibi alanlarda gelişmiş olan nakliye sektörü gelişen ve değişen dünyanın en önemli sektörleri arasında yer almaktadır. Uluslararası taşımacılık alanında ülkemizde faaliyet gösteren nakliyeciler de çağa ayak uydurarak modern teknolojileri yakından takip ederek sektörde tatbik etmeye başlamışlardır.

Ülkemizin nakliye anlamında kritik ve aktif rol üstlenen başlıca şehirleri arasında özellikle liman kenti olması ve doğu ile güneydoğu illerinin de bağlantı noktası durumunda olan Mersin ilimiz yer almaktadır. Kıbrıs nakliye firmaları arasında özellikle yaptığı farklı çalışmaları ile dikkatleri üzerine toplayan birkaç firma bulunmakta, bu firmaların ilk sıralarında Mersin Nakliyat yer almaktadır.

Mersin Nakliyat sahip olduğu taşıma yetki belgesi, tır karnesi ve cmr sigortası kapsamında taşımalar yapan nakliye araçları ile çeyrek asra yakın bir zaman dilimini geride bırakmıştır. Geniş araç filosunda bulunan yerli ve yabancı plakalı araçlarla her türlü yükün uluslararası taşımacılığını yapmakta olan firma, Avrupa’dan Asya’ya kadar tüm ülkeler ile ihracat ve ithalat nakliye çalışmalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Uluslararası nakliyatta komple tır taşımacılığı ile birlikte İstanbul depolarından çıkış yapmak suretiyle haftanın belirli günlerinde parsiyel nakliye hizmetleri de sunan firma aynı zamanda gabari dışı ağır nakliyat, frigo dorse tır nakliyesi, konteyner taşımacılığı ve açık yük nakliye araçları ile düzenli lojistik hizmetleri vermektedir.

Uzun yıllar önce Mersin merkezli olarak kurulan Mersin Nakliyat lojistik firması uluslararası taşımacılık firmaları ile kıyasıya bir rekabet halinde bulunup zaman içerisinde artan talepleri karşılayabilmek adına yurdumuzun bir çok ilinde irtibat ve şube ofislerini de faaliyete geçirmiştir. Kıbrıs nakliye çalışmalarına Yüksek modelli tırları, uzman sürücüleri, kaliteli ve modern ekipmanları ve deneyimli iyi yetişmiş operasyonel ekibi ile 7724 anlayışı ile lojistik hizmetleri sunmaya devam eden firma bilgi işlem merkezine gelen yazılı ve sözlü tüm nakliye ihtiyaç ve taleplerine anında yanıt sistemi ile kısa süre içerisinde dönüş sağlamakta, en uygun nakliye navlun ve koşulları ile birlikte geri dönüşler sağlamaktadır.

Haber kaynağı: Mersin Nakliyat

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Kıbrıs Nakliye FirmalarıKıbrıs NakliyeMersin NakliyatKıbrıs Çalışan Nakliye Firmaları
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