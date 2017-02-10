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KGM 170 milyar liralık 390 projeye imza atacak

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2017 yılına ilişkin yatırım programında proje bedeli 170 milyar lira olan toplam 390 proje bulunuyor.

KGM 170 milyar liralık 390 projeye imza atacak

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2017 yılına ilişkin yatırım programında proje bedeli 170 milyar lira olan toplam 390 proje bulunuyor.

10 Şubat 2017 Cuma 11:57
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KGM 170 milyar liralık 390 projeye imza atacak

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) verilerinden yapılan derlemeye göre, ulaşımın etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu olması hedefiyle hizmet veren kurumun yatırım programında 349'u devlet ve il yollarına yönelik olmak üzere toplam 390 proje yer alıyor. Proje bedeli 170 milyar lira olan projeler arasında 14 otoyol, 11 turizm, 12 enerji, 4 de tarım sektörü projesi bulunuyor.

Genel Müdürlüğün sorumluluğundaki yol ağı 1 Ocak 2017 itibarıyla bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 542 kilometre otoyol, 31 bin 106 kilometre devlet yolu ve 33 bin 513 kilometre il yolu olmak üzere toplam 67 bin 161 kilometreye ulaştı. Bu yol ağının 42 bin 131 kilometresi sathi kaplama, 21 bin 188 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamadan oluşuyor.

2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 il birbirine bağlıyken, 2003 yılından itibaren 19 bin 96 kilometre yol yapılarak toplamda 25 bin 197 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağı ile 76 ilin birbiriyle bağlantısı sağlandı. Bölünmüş yol uzunluğunun 2019 yılında 30 bin kilometreye ulaştırılması hedefleniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüKgm
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