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Keskin Color ile Dersler Daha Keyifli

Tam hayal ettiğiniz gibi; Keskin Color’dan yeni defter serileri…

Keskin Color ile Dersler Daha Keyifli

Tam hayal ettiğiniz gibi; Keskin Color’dan yeni defter serileri…

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:18
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Keskin Color ile Dersler Daha Keyifli

Yeni eğitim ve öğretim sezonu başlamak üzere… Beğenilerinizi derslere taşımaksa şimdi elinizde… Kırtasiye sektörünün öncü ismi Keskin Color’ın, birbirinden farklı tarzlara sahip yeni koleksiyonu ile kişiliğinizi ve zevklerinizi yansıtan defterler her derste sizinle…

İsteyene çiçekli isteyene bambaşka bir desenli, dileyene cool dileyene çok renkli… Keskin Color’ın yeni sezon defter serisi tam hayallerinizdeki gibi… Şimdi tüm öğrenciler zevklerini yansıtan defterleri Keskin Color’da bulabiliyor. Birçok derste kullanılabilen defterlerden oluşan seriler, tasarımlarıyla hem ilgi çekiyor hem de fark yaratıyor. Keskin Color’ın defter serileri, dayanıklı sert kapakları ile de sezon boyunca deforme olmadan rahatlıkla kullanılabiliyor. Çizgili, çizgisiz ve kareli defter seçenekleri ile de tüm derslerde öğrencilere eşlik ediyor.

Keskin Color’ın yeni okul koleksiyonu seçkin kırtasiyelerde sizleri bekliyor…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Keskin Color
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