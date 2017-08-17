Maliye Bakanı Naci Ağbal, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Ankara ili Çankaya ilçesi Yenişehir ve Namık Kemal Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" ile ilgili sorularını yanıtladı.

Söz konusu kararla Emlak Konut ve Maliye Bakanlığının ortak bir proje yapacağını anlatan Ağbal, bu projedeki amacın, Namık Kemal Mahallesi’nin mevcut halinin aynı şekilde korunması, tüm binaların restore edilmesi, mevcut haliyle ekonomiye kazandırılması olduğunu söyledi.

Ağbal, yapılacak projeye göre, söz konusu yerdeki yeşil alanın artırılacağını ve buranın insanların uğrak yeri haline getirileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İçinde kafeteryalar, sinema salonları, kültür ve iş merkezleri olan yerlere dönüştüreceğiz. Bir kısmında konut projeleri yapacağız ama burada önemli olan şu, bugünkü durumuna göre daha yeşil olacak, tüm binalar aynı şekilde korunacak. Sadece ortada, mevcut binalarla aynı seviyede olmak üzere butik bir otel ve kongre merkezi projesi geliştirmeyi düşünüyoruz ama bu yapı tamamen, diğer tüm yapılarla ortak bir mimari içinde olacak, kesinlikle betonlaşmaya izin vermeyeceğiz, yerin altında bir yapılaşma olacak. Burası, Ankaralıların kullandığı, vakit geçirdiği, iş yaptıkları, kültür ve sanat faaliyetlerinin olduğu bir yer olacak."

"Sit alanı aynen korunacak"

Emlak Konut ile birlikte geliştirilecek projeyi ihale yöntemiyle ekonomiye kazandıracaklarını bildiren Ağbal, "Burası bir sit alanı. Sit alanı aynen korunacak, tüm yapılar aynen korunacak. Oranın restorasyon koşullarını tek tek şartnamede belirleyeceğiz. Mevcut bütün ağaçlar, yeşil alanlar hiçbir şekilde tahribata uğramadan aynı kalacak. Orada yapacağımız ilave yapılaşmalar kesinlikle yukarı değil, oradaki binalarla aynı seviyede olacak." dedi.