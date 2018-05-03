Keşif Dünyası projesi, ocuklarla buluştu

Henkel’in, çocukların içlerindeki dâhiyi keşfetmelerini ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak üzere Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde gerçekleştirdiği “Keşif Dünyası” adlı bilim atölyesi projesi, bir kez daha Bursa Bilim Şenliği’nde minik kaşiflerle buluştu… Katılımın ücretsiz olduğu “Keşif Dünyası”na çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Henkel’in, Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile gerçekleştirdiği Keşif Dünyası projesi, çocuklara bilimin kapılarını açtı. Çocuklar, bu sayede minik araştırmacılar olarak bilimin sırlarına yol aldı ve ilk deneylerini gerçekleştirdi. Bursa Bilim Şenliği’nde gerçekleşen Keşif Dünyası’ndaki bilim atölyelerine bu yıl yaklaşık 500 sayıda çocuk katıldı. Minikler, bilim atölyesi süresince yapıştırma, yıkama, temizleme, kozmetik ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda bilimsel deneyler yaptı. Deneylerde araştırmalarını da su, limon, yumurta kabuğu gibi doğal malzemeler üzerinde gerçekleştirdi. Keşif Dünyası’nda, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çocuklara özellikle doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak üzere kısa bir eğitim de verildi.

Henkel Hakkında : Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2017 yılında Henkel, 20 milyar Euro satış ve 3,5 milyar Euro faaliyet kârı bildirmiştir. Üç iş biriminin üç yıldız markası olan, Loctite, Schwarzkopf ve Persil 6,4 milyar Euro'dan fazla satış gerçekleştirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com'u ziyaret ediniz.