'Kereste'' kınalı ellerde şekilleniyor

DÜZCE

Yığılca ilçesinde yük taşımada kullanılan ahşap palet üretimi yapılan kereste atölyesinde çalışan kadın işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen işin üstesinden gelmeyi başarıyor. Atölyeye taşınan tomrukları hızarda biçerek keresteye dönüştüren işçiler, şekillendirilen keresteleri son ürün olarak palete dönüştürüyor.

Aile bütçelerine katkıda bulunan kadın işçiler, tarla ve ev işleriyle de ilgileniyor.

Atölye sahibi Fahrettin Bayrak, AA muhabirine büyük marketlerden yoğun palet siparişi aldıklarını, titiz çalışmaları nedeniyle kadın işçileri tercih ettiklerini söyledi.

Kadın işçi Fatma Arap, ''Kerestecilik, genellikle erkek işi olarak bilinir ama ben mesleğimi çok seviyorum'' dedi.