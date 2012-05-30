Kepenk kapattırana ceza

DİYARBAKIR - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ekim 2009'da Kayapınar ilçesinde esnafa zorla kepenk kapattırdıkları gerekçesiyle yargılanan ve ''terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan M.R.K, A.A. ve Ş.K. ile ilgili verilen kararını inceledi.

İnceleme sonunda kararı onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, esnafa eylem çağrıları doğrultusunda, iş yerlerini açmamaları yönünde bildirimde bulunup sonuç alan sanıkların, eylemlerinin işleniş biçimi ve niteliğinden hareketle örgütün hiyerarşik yapısına dahil örgüt üyeleri olarak kabul edilip TCK'nın 314/2. Maddesi uyarınca ''terör örgütü üyesi'' olarak cezalandırılmaları gerektiği yönünde karar verdi.