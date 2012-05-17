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"Kentsel Dönüşüm"le imkanlarımız artacak

Bakan Bayraktar, dün akşam Meclis'ten geçen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile imkanların artacağını söyledi

"Kentsel Dönüşüm"le imkanlarımız artacak

Bakan Bayraktar, dün akşam Meclis'ten geçen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile imkanların artacağını söyledi

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:20
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GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Serinevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve dar gelirli ailelere yönelik satışa sunulan 250 konutun kura çekiliş töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan  Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in katılıyla Kamil Ocak Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Bayraktar, törendeki konuşmasında, vatandaşlara seslenerek, ''Sizin oylarınız sayesinde bu işleri yapıyoruz, ama esas sizin dualarınız sayesinde bunu yapıyoruz. Onun için sizin hizmetkarınız olmaya, size hizmet etmeye devam edeceğiz'' dedi.
Kura çekimine 2 bin 500 kişinin katılmaya hak kazandığını hatırlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Ama bunlardan 250'si kurada konut kazanabilecek. Geriye kalan 2 bin 250'si konut alamayacak. Biz de üzüleceğiz. Fakat şunu çok net ifade ediyorum; bu akşam kanunumuz Meclis'ten geçti. Yüce Meclis'e de teşekkür ediyorum. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Kanunu. Bu kanunla imkanlarımız artacak. Biz de hangi belediye çok çalışıyorsa, hangi belediye başarılıysa, hangi belediye kentsel dönüşümü yaparken vatandaşı incitmiyorsa, sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiriyorsa o belediyeye daha fazla yardım edeceğiz.''

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:21
Anahtar Kelimeler:
Kentsel Dönüşüm
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