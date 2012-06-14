Kentsel dönüşüm süreci başlıyor

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, ekonomik ömrünü tamamladığı, yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı belirlenen binaların yıkım sürecine geçilecek.



Bu kapsamda, yıkım işlerinde faaliyet gösterecek firmaların başvuruları alınmaya başlandı.

Bakanlık, yıkım işlerinde faaliyet göstermek isteyen kuruluşların, firmaları hakkında tanıtıcı bilgi, yıkım faaliyetleri konusundaki tecrübeleri, referansları ve kullanmayı önerdikleri yıkım tekniklerinin de yer aldığı tanıtım dosyalarını 15 gün içinde göndermelerini istedi.

Kuruluşların, dosyalarını ''Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ehlibeyt Mahallesi 1271. Sokak No: 13 PK: 06520 Balgat Ankara'' adresine ulaştırmaları gerekiyor.