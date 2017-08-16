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'Kentsel dönüşüm 2017'de hızlandı'

Yıkım Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, "Depreme tam olarak hazırız diyemeyiz ama kentsel dönüşümde faaliyetler çok hızlı şekilde ilerliyor." dedi.

'Kentsel dönüşüm 2017'de hızlandı'

Yıkım Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, "Depreme tam olarak hazırız diyemeyiz ama kentsel dönüşümde faaliyetler çok hızlı şekilde ilerliyor." dedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:17
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'Kentsel dönüşüm 2017'de hızlandı'

İSTANBUL - Yıkım Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara depreminden bu yana 18 yılın geride kaldığını, hızlı şekilde kentsel dönüşümün tamamlanması gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümde sürecin 2012'de başladığını, 2016 itibarıyla Türkiye'de 80-100 bin civarında binanın yıkılıp dönüştürüldüğünü anlattı. 

Bulut, kentsel dönüşümle depreme dayanıksız 1 milyon 200 bin binanın dönüştürüleceğini, bu rakamın yüzde 40'ının İstanbul, yüzde 25'inin ise İzmir'de bulunduğunu bildirdi.

Kentsel dönüşüm ile Türkiye'nin depreme hazırlanması ve depremlerde oluşacak etkiyi en aza düşürmenin amaçlandığını kaydeden Bulut, "Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen 'Depreme tam olarak hazırız' diyemeyiz ama kentsel dönüşümde faaliyetler çok hızlı şekilde ilerliyor." dedi.

Bulut, "Geçtiğimiz yıla kadar yapılan yıkımların oluşturduğu rakam yaklaşık 5 milyar lira seviyesindeydi. Sadece bu yıl 3 milyar liralık işlem hacmi olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2017 11:36
Anahtar Kelimeler:
Kentsel DönüşümKentsel
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