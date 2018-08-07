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Kenti lazer ışınlarıyla anlatıyorlar

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da 3 ay önce açılan Hologram Merkezi'nde, kentin tarihi, kültürü ve mutfağı lazer ışınlarıyla oluşturulan üç boyutlu görüntülerle tanıtılıyor.

Kenti lazer ışınlarıyla anlatıyorlar

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da 3 ay önce açılan Hologram Merkezi'nde, kentin tarihi, kültürü ve mutfağı lazer ışınlarıyla oluşturulan üç boyutlu görüntülerle tanıtılıyor.

07 Ağustos 2018 Salı 12:03
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Kenti lazer ışınlarıyla anlatıyorlar

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu hologramlarla tanıtılıyor.

Türkiye'de ilk ve tek şehir Hologram Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde, Kastamonu'nun tarihi, kültürü ve mutfağı lazer ışınlarıyla oluşturulan üç boyutlu görüntülerle anlatılıyor.

Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan Alparslan'ın hologramları ile de 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'ya atıfta bulunuluyor.

Kastamonu Genç Girişimciler Derneği (KASGEG) Genel Başkanı ve Kastamonu Hologram Merkezi'nin sahibi Zafer Küçükşabanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'ya merkezi kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Dünyanın çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu hatırlatan Küçükşabanoğlu, "Burası Türkiye'de ilk ve tek olan bir merkez. Dünya çok hızlı bir değişim dönüşüm içinde, ülkemiz de bu değişim ve dönüşüme ayak uyduruyor. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın hayatımıza soktuğu bir kelime vardı, 'Transformasyon, değişim ve dönüşüm atağını başlatmalıyız.' diyordu. Turgut Özal bu hamleyi başlatmıştı ve şu an 2018 yılındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde de tekrar bir transformasyon atağına başladığımızı düşünüyorum. Biz de 3 ay önce açılışını yaptığımız Hologram Merkezini bu düşünceyle kurduk." dedi.

"Gençler buraya geldiklerinde teknolojiyle ilgili hayal kuruyorlar"

Yeni hükumet sisteminde Cumhurbaşkanlığı altında yeni ofislerin kurulduğunu hatırlatan Küçükşabanoğlu, bu ofislerin bir tanesinin de Dijital Dönüşüm Ofisi olduğuna işaret etti.

"Cumhurbaşkanımız, hükumetimiz dijital dönüşüme, teknolojiye, bilişime önem verdiklerini yeni bir ofis kurarak ve bu ofisi yetkilendirerek göstermiş oldu." diyen Küçükşabanoğlu, şöyle devam etti:

"Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu oluşturuldu. Bu da hükumetimizin dijital dönüşüme, teknolojiye bilime ne kadar önem verdiklerinin bir kanıtıdır. Ülkemiz bu değişime, dönüşüme ayak uyduruyor. Kastamonu da bu değişime ayak uydurmalı diye düşündük. Halkımız çok ciddi bir şekilde buraya sahip çıkıyor. Turistlerimiz buradan övgü dolu sözlerle ayrılıyor. Ülkemizde olan değişim ve dönüşüme katkı sağladığımız için mutluyuz, gururluyuz. Katılımdan memnunuz, özellikle gençlerimizin katılımından memnunuz. Burası ticari bir işletme dahi olsa buranın bir sosyal sorumluluk anlamı var. Gençler buraya geldiklerinde teknolojiyle ilgili hayal kuruyorlar. "

Hologram Merkezi'nin 3 ay önce açılışının yapıldığını belirten Küçükşabanoğlu, merkezi 3 ayda 10 bin kişinin ziyaret ettiğini vurguladı.

Küçükşabanoğlu, "Turistlerimiz geliyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'ya gelen heyetlerimiz geliyor. Ama en çok memnun olduğumuz konu gençlerimizin buraya akın akın gelmesi. Gençlerin buraya daha çok gelmesi demek teknolojiyle ilgili hayal kurması demek. Teknolojiyle ilgili hayal kurmaları demek geleceğe daha sağlam bir şekilde hazırlanmaları demek. Almanya'dan, İngiltere'den, Japonya'dan gelen turistimiz burayı gördüğü zaman teknolojiyle donatılmış bir yer olduğu için memnun ve hayranlıkla ayrılıyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 Türk Dünyası Kültür BaşkentiKastamonuKastamonu Genç Girişimciler DerneğiKASGEG
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