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'Kene vakaları azalıyor ancak ihmale gelmez'

Yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan kenelerin neden olduğu KKKA hastalığına yakalanan kişi sayısının her geçen yıl azaldığı ancak tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

'Kene vakaları azalıyor ancak ihmale gelmez'

Yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan kenelerin neden olduğu KKKA hastalığına yakalanan kişi sayısının her geçen yıl azaldığı ancak tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 12:26
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'Kene vakaları azalıyor ancak ihmale gelmez'

Hitit Üniversitesi bünyesinde KKKA hastalığı üzerine çalışmalar yürüten ve çeşitli Avrupa ülkelerinden hekimlere eğitimler veren Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam, AA muhabirine, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının Türkiye'de ilk kez 2003 yılında teşhis edildiğini söyledi. 

İlk görülen vakalarla Sağlık Bakanlığının harekete geçtiğini, KKKA ve keneyle mücadele politikaları geliştirdiğini belirten Baykam, Bakanlıkça alınan tedbirler ile halkın ve sağlık personelinin eğitimi sayesinde vaka sayılarında ciddi azalmalar yaşandığını anlattı.

Sağlık Bakanlığının bu konuda çok iyi bir yönetim sergilediğini ifade eden Baykam, toplumun bilgilenmesi, gerekli önlemlerin alınması ayrıca hasta tanımları ve hasta takip yönetim sisteminin gelişmesi ve Bakanlığın aldığı tedbirler sayesinde hastalık konusunda başarı yakalandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Baykam, KKKA hastalığında en çok vakanın 2009'da görüldüğüne işaret ederek o yıl Çorum'da 200'den fazla vakayla karşılaştıklarını, 2017'de ise Çorum için bu sayının 23'e düştüğünü vurguladı.

Artık toplumun keneden nasıl korunacağı, kene ile temastan nasıl kaçınacağı, keneyi nasıl çıkaracağı hakkında bilinçli olduğunu aktaran Baykam, şöyle devam etti:

"Vaka sayılarında şu anda azalma devam etmektedir ancak önlemler devam etmezse yeniden artabilir. Vaka sayılarının azalmasına karşın tedbirlerin ihmal edilmemesi çok önemli. 2003 yılından beri ülkemizde vaka sayıları birkaç yıl artış gösterdikten sonra düşüşe geçti ancak bu demek değildir ki tedbirler gevşetilsin çünkü vakalar azalsa da devam ediyor."

"KKKA'da da erken teşhis hayat kurtarıyor"

Baykam, birçok hastalıkta olduğu gibi KKKA'da da erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek vücuda yapışan kenenin zaman kaybetmeden çıkarılması gerektiğini, kenenin erken çıkartılmasının virüsün yayılmasını önlemede en önemli kriter olduğunu anlattı.

Özellikle yaz aylarında kır ziyaretinden sonra eve dönüldüğünde vücudun kontrol edilmesi uyarısında bulunan Baykam, şunları kaydetti:

"Kontrolde kene gözden kaçmış olabilir. Pek çok hastalığın göstergesi de olan ani başlayan ateş, kırgınlık, vücut ağrısı, kas ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetleriniz olursa, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna giderek muayene olmalısınız. Bu belirtileri örneğin soğuk algınlığı zannedip doktora gitmeyenler, virüsün yayılmasına ve tedavi yöntemlerinin etkisiz kalmasına neden olabiliyor. Bütün keneler virüs taşımıyor ancak hangisinin taşıdığını gözümüzle ayırt etmemiz mümkün değil."

AA

Anahtar Kelimeler:
KKKA
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