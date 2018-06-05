Kendini darbenin içinde bulmuş

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, olay tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli olmasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığında yakalanan sanık eski astsubay Uğur Elciyar'ın savunması alındı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı, tatile çıkacak eşi ve kızına bilet almak için evden çıktığını belirten Uğur Elciyar, otogara varmadan önce Jandarma Genel Komutanlığı karargahının önünden geçtiği sırada nizamiyedeki yoğunluğun dikkatini çektiğini söyledi.

Buradaki gelişmeler hakkında bilgi almak için nizamiyeye gittiğini, tanıdığı bir üsteğmene neler olduğunu sorduğunu, ancak cevap almadığını aktaran Elciyar, "O üsteğmen bana cevap vermeden nizamiyeden içeri girince ben de peşinden içeri girdim. Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde de yoğunluk vardı." dedi.

Burada görüştüğü askerlerin terör saldırısı olacağını, herkesin silah alarak karargahı koruyacağını söylediğini iddia eden Elciyar, bunun üzerine zemin kattaki silahlığa giderek, bir MP5 tabanca aldığını anlattı.

Daha sonra nizamiyede Haydar Aksoy ile karşılaştığını ifade eden Elciyar, "Bu arkadaşım, dışarıdan karargaha ateş edildiğini, ateş edenlerin de polis olduğunu söyleyince şok oldum. Bir merakla kendimi içinde bulunduğum bu karmaşa ortamından nasıl çıkabileceğimin arayışına girdim." iddiasında bulundu.

Çapraz sorgu sırasında müşteki avukatının sorusu üzerine görev yeri olmadığı halde Jandarma Genel Komutanlığına gitmek için kimseden emir almadığını savunan Elciyar, polis ya da sivillere ateş etmediğini öne sürdü.

Müşteki Ahmet Kansız'ın, "15 Temmuz akşamı karargahta anayasal düzenin ihlal edildiğine dair bir suç işlendiğine şahit olmadınız mı? Sivillere doğrudan ateş edildiğini görmediniz mi?" sorusuna Elciyar, karargahtan dışarıya ateş edildiğini gözaltındayken öğrendiğini ileri sürdü.

FETÖ üyesi olduğuna dair iddianamedeki tanık beyanların gerçeği yansıtmadığını iddia eden Elciyar, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Elciyar, tutuksuz yargılanmayı talep etti.