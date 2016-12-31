Kayseri

'deki

terör saldırısı

nda sol gözüne ve bacağına isabet eden cisimlerle yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan

Komando Er Mertcan Uzun

, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Babası ve annesi tarafından Arsin ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen 20 yaşındaki Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5,5 aylık asker olduğunu söyledi.

Uzun, acemi eğitimini Kayseri'de aldığını ve ardından 1'inci Komando Tugayı'na katıldığını anlatarak, "Olayın yaşandığı sabah, bizi bekleyen otobüse bindim ve arkada sağ köşeye oturdum. Herkes binince otobüs hareket etti. Otobüs normal güzergahından değil, başka bir güzergahtan seyretti." dedi.

Otobüsü, "71" plakalı aracın takip ettiğini gördüğünü aktaran Uzun, "Otobüs dağdan aşağıya gelirken, bu araç benim bulunduğum köşeye yani sağ tarafa yanaştı ancak giremedi. Sol tarafa geçti ve bombayı patlattı." diye konuştu.

Uzun, patlamanın etkisiyle otobüsün içinde bir akım oluştuğunu ve yangın çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Otobüste ayakta olan ve saldırıda şehit düşen kardeşlerimiz, bize kendilerini siper ettiler. Onlar olmasaydı ben bu yatakta yatamazdım, annem, babam beni bir daha göremezdi. Onlar bize siper oldu."

Patlamanın ardından otobüsün kırılan arka camından dışarıya çıktığını dile getiren Uzun, "Otobüsten çıkınca cep telefonu ile annemi aradım, konuştum. Ambulansa kadar gittim, sonrasını ise hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun, şehitlerden Rizeli Uğur Korkmaz ile arkadaş olduğunu belirterek, "Uğur ile askerde tanıştık. Çok iyi bir insandı." dedi.

Allah'tan bir daha böyle bir acı göstermemesini dileyen Uzun, "Kardeşlerimiz kendilerini bize siper etti. O anki durumu, duyguları bir daha asla yaşamak istemem çünkü kardeşlerim önümde şehit oldu." diye konuştu.

Uzun, arkadan gelen otobüsteki askerlerin kendilerine yardım ettiğini anımsatarak, Kayseri halkı başta olmak üzere kendilerine yardımcı olan, dua eden herkese teşekkürlerini iletti.

AA