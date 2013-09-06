Kendi adıma da hakimler adına da üzgünüm

ANKARA - HSYK'nın soruşturma kararını AA'ya değerlendiren avukat Zübeyde Kamalak, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve Danıştay 8. Dairesinin başörtülü avukatlara ilişkin kararına herkesin uyması gerektiğini belirtti.



Kamalak, başörtüsü nedeniyle kendisini duruşmalara almayan hakimlerin haksızlık yaptığını, HSYK'nın iki hakim hakkında soruşturma başlatılmasına da üzüldüğünü ifade ederek, "Ne bu olaylar yaşansaydı ne de bu durum oluşsaydı. Kendi adıma da onlar adına da hukuk devletinde bunu yaşadığımız için üzülüyorum" diye konuştu.



Bundan sonraki süreci de takip edeceğini vurgulayan Kamalak, "Hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Mensubu olduğum Ankara Barosunun da yanımda yer almasını isterdim. Ancak maalesef, onlar haksızların yanında yer alarak eşim ve oğlum hakkında soruşturma başlatmışlardır" dedi.



İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı avukat Öztürk Türkdoğan da hakimlerin, başörtülü avukatları duruşmalara kabul etmemesinin doğru olmadığına dikkati çekerek, "İfade, din ve vicdan özgürlüğü ekseninde hareket edip, kabul etmeleri gerekir" dedi.



Öztürk, HSYK'nın ve Hükümetin, hakimlerin önünü açacak düzenlemeleri yapması, bütün sorumluluğun kürsü hakimlerine atılmaması gerektiğini savundu.



"Cezanın da verilmesi gerekir"



Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Sinan Kılıçkaya da HSYK'nın kararının "çok yerinde" olduğunu söyleyerek, başörtülü avukatlık yapılabileceğinin Danıştay kararıyla sabit hale geldiğine dikkati çekti.



Kılıçkaya, "Bir hakimin savunmayı engellemesi bir suç oluşturur. Kaldı ki başörtüsüyle ilgili herhangi bir ihtilaf dahi olsa hakimin duruşmaya avukatı almaması hukuka aykırıdır. Başörtülü olması kişinin iradesine ait bir husustur. Hakimin, avukatı duruşmaya almamak veya çıkarmak gibi bir yetkisi yoktur. Hakimler hukuku ve savunma hakkını ihlal etmişlerdir. Cezanın da verilmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.



Avukat Havva Hacınecipoğlu da hukuk kurallarını uygulamayanlar hakkında işlem başlatılmasının son derece normal olduğuna işaret ederek, "Eskiden uygulanan hukuksuzlukların unutulması ve yeni sürece uyum sağlanması açısından güzel bir uygulama diye düşünüyorum. Sadece mevzuat hükümlerinin değil, hukukun ve hakkın yerine getirilmesi açısından önemli. Bu bir haktı ve hakkın yerine getirilmesinin engellenmesi hukuka aykırıdır" dedi.



