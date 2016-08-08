Kazdağları'nda orman yangını

BALIKESİR

Alınan bilgilere göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları Talim Alanı mevkinde gece başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle Havran ilçesi kırsalında bulunan ve Kazdağları eteklerindeki Beyoba köyü yakınlarındaki karaçam ormanına yayıldı.

Şu ana kadar yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'den gelen 30 arazöz ve yaklaşık 200 orman işçisiyle müdahale edilirken Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin itfaiye araçları ve iş makineleri de çalışmalara destek veriyor.

Yangında çıkan dumanlar, Edremit ve Havran ilçe merkezlerinde de hissediliyor.