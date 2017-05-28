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Kazakistan'ın Aselsan'ı Türkiye'de helikopter bakımı yapacak

Kazakistan Aselsan Engineering Genel Müdürü Kaboğlu, "Kazakistan’daki helikopter bakım onarım fabrikasıyla jandarma helikopter bakım onarımı için Türkiye’ye teklif verdik. Bu yıl sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz" dedi.

Kazakistan'ın Aselsan'ı Türkiye'de helikopter bakımı yapacak

Kazakistan Aselsan Engineering Genel Müdürü Kaboğlu, "Kazakistan’daki helikopter bakım onarım fabrikasıyla jandarma helikopter bakım onarımı için Türkiye’ye teklif verdik. Bu yıl sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz" dedi.

28 Mayıs 2017 Pazar 13:26
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Kazakistan'ın Aselsan'ı Türkiye'de helikopter bakımı yapacak

ASTANA 

Kazakistan Aselsan Engineering Genel Müdürü Tarık Ziya Kaboğlu, Kazakistan-Türkiye ortaklığı ile kurulan şirketin bir amacının da ülkenin sanayi ihracatını artırmak olduğuna dikkati çekerek “Kazakistan’daki helikopter bakım onarım fabrikasıyla birlikte jandarma helikopter bakım onarımı için Türkiye’ye teklif verdik. Bu yıl sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz.” dedi.

Kaboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulduklarından bu yana savunma sanayi alanında Kazakistan’ın önemli stratejik ortağı haline geldiklerini belirterek, “Türkiye’deki bir takım teknolojik kazanımları burada Kazak kardeşlerimizle birlikte paylaşıyoruz, üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaboğlu, 44 milyon dolarlık fabrika yatırımıyla Kazakistan’daki faaliyetlerine başladıklarını, bunun yarısını Kazak hükümeti, yarısını da Türk tarafının finanse ettiğini belirterek yatırım büyüklüğünün şu an ise 50 milyon doları bulduğu bilgisini verdi.

“Üretimin yüzde 70'ini ihraç etmeyi planlıyoruz”
Kazak ordusunun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bir hedeflerinin de ihracatı artırmak olduğuna dikkati çeken Kaboğlu, “Kazakistan’daki helikopter bakım onarım fabrikasıyla birlikte jandarma helikopter bakım onarımı için Türkiye’ye teklif verdik. Bu yıl sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Tarık Ziya Kaboğlu, üretimin yüzde 70’ini ihraç etmeyi planladıklarını belirterek, “Bu yıl Türkiye’ye 5,8 milyon dolarlık satış yaptık. Bunun dışında Rusya, Kırgızistan, Türkmenistan ve başka ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak satışlar ülkelerin ekonomik durumuna bağlı. Dolayısıyla belki devlet kredi yardımıyla bu ülkelere satışlar yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kaboğlu, ürünlerini Aselsan aracılığıyla da dünya piyasasına satmayı planladıklarını söyledi.

Kazakistan’ın savunma sanayi alanının kalkınması için devletin yerli ürünleri satın alması, yurt dışı ürünler için de yerli katkı zorunluluğunun getirilmesi gerektiğinin altını çizen Kaboğlu, “Biz de diğer Kazak şirketleriyle birlikte Kazakistan’ın savunma sanayisinin gelişmesine destek oluyoruz.” dedi.

2011 yılında eşit ortaklıkla kuruldu
Kazakistan-Türkiye ortaklığı ile 2011 yılında kurulan Aselsan Engineering şirketi, Kazakistan’da gece görüş dürbünleri, termal kameralar, sabitleştirilmiş silah sistemleri, telsizler ve başka savunma sanayi sistem ve cihazlarını üretiyor.

Şirket hisselerinin yüzde 50’si Kazakistan Engineering Ulusal Şirketi, yüzde 49’u Aselsan, yüzde biri de Türkiye Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na ait.

AA

Anahtar Kelimeler:
KazakistanASELSANTürkiyeHelikopterBakımönce Vatan
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