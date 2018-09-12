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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye gelecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye gelecek.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:33
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev bugün Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Nazarbayev'in başkanlıklarında, yarın da Türkiye-Kazakistan Üçüncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı düzenlenecek.

İki ülkeden ilgili bakanların katılımıyla Ankara'da yapılacak YDSK Toplantısı sırasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, savunma, eğitim ve kültür gibi alanlarda iş birliğinin artırılması imkanları ele alınacak ve
çeşitli anlaşmalar imzalanacak.

Toplantı vesilesiyle güncel ve bölgesel konuların da istişare edilmesi öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKazakistan CumhurbaşkanıKazakistanNursultan Nazarbayev
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