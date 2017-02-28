'Kaza yaptığım araçta o da vardı' dediği kuzeni evinde çıktı

Adana'da bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün, kuzeninin de araçta bulunduğunu iddia etmesi üzerine yaklaşık 3 saat süren aramalar sonucu bu kişinin kaza sırasında evinde olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Bülent Bayındır idaresindeki 01 HM 624 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi yakınında dereye devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü Bayındır ile aynı araçtaki Hanifi Güllü'yü su dolu dereden güçlükle kurtardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Otomobilde kuzenim de vardı"

Sürücü Bayındır, hastanedeki ifadesinde araçta kuzeni Özer Sönmez'in de bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine derede arama çalışması başlatıldı.

CANKUR aracına bağlanan çelik halatla havaya kaldırılan aracın altında kazazede olup olmadığına bakıldı ancak herhangi bir kişiye rastlanmadı.

Ekiplerin aramaları sürerken yapılan araştırmada Sönmez'in evinde olduğu anlaşılınca yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonlandırıldı.