ANKARA - Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yönelik düzenlenen terör saldırısına dünyanın pek çok ülkesi tepki gösterdi.

ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türk güvenlik güçlerine karşı terör saldırısı haberlerini bu kez Kayseri şehrinde görmekten üzüntü duyduklarını belirterek, “ABD bu alçak saldırıyı etkili bir şekilde kınıyor. Terörle ortak mücadelede dost ve müttefikimiz Türkiye’nin omuz omuza yanında yer alıyoruz.” ifadesini kullandı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da yazılı açıklamasında, “ABD, bir düzineden fazla insanın öldüğü ve daha fazlasının yaralandığı terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor.” ifadesini kullandı.

Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başkan (Barack) Obama’nın da 15 Aralık’taki telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’a belirttiği gibi, terörizmin her türlüsüyle mücadele etmede ve onu yok etme kararlılığında NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanında yer alıyoruz.”

Avrupa Konseyi ve AKPM

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, yayınladığı mesajla, Kayseri’deki terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Jagland, İstanbul’daki terör saldırısının üzerinden daha bir hafta geçmemişken, Kayseri’de çok sayıda askerin şehit edildiğini ve onlarcasının yaralandığı bir terör saldırısının daha meydana geldiğini belirtti.

"Avrupa Konseyi, bu zor zamanda Türkiye ve Türk halkının yanındadır. Terör saldırıları durmalıdır." ifadelerini kullanan Jagland, saldırıların siyasi bir amaca hizmet etmediğini, sadece insanlara acı verdiğini kaydetti.

AKPM Başkanı Pedro Agramunt da sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kayseri’de bombalı araçla düzenlenen trajik saldırıyı kesin bir dille kınadığını belirterek, Türkiye yönetimi, halkı, saldırının kurbanları ve ailelerinin yanında olduğunu bildirdi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Fransa'nın, Kayseri'deki terör saldırısını kınadığı ve saldırının hedefi olanların ailelerine başsağlığı dilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Türklerin yoğun yaşadığı Strazburg'un belediye başkanı da saldırıyı şiddetle kınadı.

Strazburg Belediye Başkanı Roland Ries, Kayseri ve Strazburg'un kardeş şehir olduğunu hatırlatarak, tüm Strazburglular adına Kayseri'ye geçmiş olsun mesajı iletti.

Azerbaycan

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda şehit düşen askerler için Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında Hasanov, terör saldırısında asker ve sivillerin şehit olmasından son derece üzdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziye, yaralılara şifa dileklerinde bulunan Hasanov, şunları kaydetti:

"Bu dehşetli olay bizi çok öfkelendirdi. Terörü şiddetle kınıyoruz. Teröre karşı mücadelede daima kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanındayız ve TSK'yi tüm gücümüzle destekliyoruz."

Pakistan

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif 'in Dış İlişkiler Danışmanı Sertaç Aziz ile Ukrayna ve İsrail'in Ankara Büyükelçileri, Kayseri'deki terör saldırısını kınadı.

Hain terör saldırısının İstanbul'daki terör saldırısından birkaç gün sonra meydana gelmesinden dolayı derin acı ve öfke duyduklarını aktaran Aziz, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Başbakanı'nın hükümetinin ve halkının adına Türkiye hükümetine ve kardeş halkına ve bu alçakça saldırıda sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine en yürekten başsağlığı dileklerimizi iletirim. Aynı zamanda yaralananların çabucak iyileşmesi için dua ediyoruz. Türkiye ile sarsılmaz dayanışma isteklerimizi yeniden teyit ederiz ve Türkiye'nin kardeş insanlarının terörizm belasına karşı kararlı mücadelesinde başarılı olacağına dair güçlü inancımızı yenileriz. Hiç şüphe yoktur ki Türkiye halkının toplu inancı ve kararlılığı ülkenin barışına, kararlılığına, refahına ve iç uyumuna karşı tüm kötülükleri yenecektir. Bütün biçim ve ifade şekillerindeki terörizmi kınarız."

Ukrayna

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Kayseri'deki terör saldırısını kınandığı belirtilerek "Türk halkının zor günlerdeki acısını paylaşıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Büyükelçi Andrii Sybiha da şahsi Twitter hesabı üzerinden şehitlerin ailelerine başsağlığı ile yaralananlara acil şifalar dileyerek "Güçlü ol Türkiye." ifadesini kullandı.

İsrail

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh de Twitter'dan, "Terör bu sefer Kayseri'de askerleri hedef aldı. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ‘’Kayseri’deki saldırıyı kınıyorum. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.’’ ifadesini kullandı.

Dion, dana önce de İstanbul’daki terör saldırısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı dilemişti.

AA