KAYSERİ

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Genelkurmay: 13 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır." denildi.

Açıklamada, menfur saldırıda sivil vatandaşların da yaralanmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

"Beşiktaş'taki saldırıya benziyor"

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, olay yerinde inceleme yaptı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da Kahramanmaraş Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saldırı tarz itibarıyla maalesef Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor. Biz insanlık adına bugün Kahramanmaraş'tan bütün dünyaya mesaj vermeye çalışırken, içimizdeki bir kısım hain unsurlar bizim ülkemizin, insanımızın güvenliği için özel yetiştirmeye gayret ettiğimiz komandolarımızı, Hava İndirme Tugayı biliyorsunuz Kayseri, orayı hedef almışlar. Dolayısıyla çok elim, çok üzücü bir havadisle güne başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım bakanlarla bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda bakanlarla bir toplantı yaparak saldırıya ilişkin bakanlardan bilgi aldı.

Yıldırım, terör saldırısı nedeniyle, Konya programını iptal etti.

Erdoğan, Akar'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör saldırısıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

AA