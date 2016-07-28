Kayseri'de 9 kişi tutuklandı

Kayseri'de,

Fetullahçı Terör Örgütü

'nün (

FETÖ

) sözde "imamlarından" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın da bulunduğu 15 kişiden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, adliyeye sevk edilen 2'si kadın 15 zanlı, savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak ile Ali Koç, Halit Şeker, Mehmet Yıldız, Bilal Karakuş, Yasin İpek, Yunus Bozkurt, Zafer Çetin ve Mahmut Yönem tutuklandı.

Abdullah C, İlhan C, Ömer A, Tekin B, Murat T. ve İlknur Ö. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

FETÖ'nün okulları ile yurtlarında eğitimcilik yapan ve örgüt adına düzenledikleri toplantılarla finans kaynağı temin ettikleri belirlenen örgütün sözde "imamlarından" 15'i, 25 Temmuz'da gözaltına alınmış, firari 11 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait bir dolarlar bulunmuştu.