Kayseri'de 86 iş adamı gözaltına alındı

KAYSERİ

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında AK Parti'den 30 Mart 2014'te istifa eden eski Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve 17 Haziran 2014'te görevinden ayrılan eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 120 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Yaklaşık 400 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, eski AK Parti İl Başkanı Dengiz, KTO Başkanı Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Nureddin Okandan, KAYSO Başkanı ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın eşi Müjgan Boydak ile kentte tanınmış birçok iş adamının da aralarında olduğu 86 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.