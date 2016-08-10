Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kayseri'de 86 iş adamı gözaltına alındı

Kayseri'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 120 iş adamına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 86 iş adamı gözaltına alındı

Kayseri'de 86 iş adamı gözaltına alındı

Kayseri'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 120 iş adamına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 86 iş adamı gözaltına alındı

10 Ağustos 2016 Çarşamba 16:13
688 Okunma
Kayseri'de 86 iş adamı gözaltına alındı
KAYSERİ

 Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında AK Parti'den 30 Mart 2014'te istifa eden eski Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve 17 Haziran 2014'te görevinden ayrılan eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 120 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Yaklaşık 400 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, eski AK Parti İl Başkanı Dengiz, KTO Başkanı Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Nureddin Okandan, KAYSO Başkanı ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın eşi Müjgan Boydak ile kentte tanınmış birçok iş adamının da aralarında olduğu 86 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 16:14
Anahtar Kelimeler:
KayseriIşadamıGözaltı - Önce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ