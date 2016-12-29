Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Yeşilkent mevkisinde kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan 2 yolcu otobüsü devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 17 kişi ise Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.
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