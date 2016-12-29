Kayseri

'nin

Sarız

ilçesinde 2

yolcu otobüsünün

devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Yeşilkent mevkisinde kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan 2 yolcu otobüsü devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 17 kişi ise Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

AA