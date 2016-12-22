KAYSERİ

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananlara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde Kayseri halkı sahip çıktı.

Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki saldırının ardından kimi vatandaşlar şehit ve yaralı yakınlarını evlerinde misafir etmek istedi, kimileri de taburcu edilen askerlerin uçak masraflarını karşılamayı teklif etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, saldırının ardından kriz masası oluşturulduğunu, devletin büyüklüğünü ve şefkatini her alanda hissettirmeye çalıştıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temel amaçlarından birinin de psikososyal destek sağlamak olduğuna dikkati çeken Özer, bu kapsamda 50 personelden oluşan acil kriz ekibi kurulduğunu, 3 otel ve çeşitli hastanelerde özel eğitim almış uzmanları görevlendirdiklerini ifade etti.

"Uçak biletlerini biz alalım"

Kentte yaşayan bir çok vatandaşın ve sivil toplum kuruluşunun, terör saldırısının ardından kendilerine ulaşıp yardımda nasıl bulunabileceklerini sorduğunu aktaran Özer, "Bazı vatandaşlarımız, şehit ve yaralı yakınlarını evlerinde misafir etmek istedi, bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız da taburcu edilen askerlerimizin uçak biletini almak istedi. Bu birlik ve bütünlük içinde hareket etmekteyiz." dedi.

Özer, saldırının ardından Kayseri'ye farklı kentlerden 600'e yakın şehit ve yaralı yakını geldiğine işaret ederek, bu misafirlere destek verilmesi için Bakanlığın dağıttığı kırmızı ve sarı yelekli kişiler görevlendirildiğini, bu uzmanların şehit ve yaralı yakınlarına öncelikle psikolojik destek verdiğini bildirdi.

Hem hastanede hem de otellerde bu uzmanların görev yaptığını vurgulayan Özer, şehit ve yaralı yakınlarının otellere, hastanelere sevk ve idaresini il müdürlüklerinin gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

AA