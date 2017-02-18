Kayseri'den Kilis'teki Suriyeli yetimlere yardım

Kayseri İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği, Kilis'teki Suriyeli ailelere gıda yardımı yaptı.

"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi" kapsamında dernek tarafından toplanan sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardımlar, iç savaşta yakınlarını kaybetmiş Suriyeli çocukların ailelerine dağıtıldı.

Kayseri İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Musa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak dünyanın dört bir yanında yetimler için faaliyette bulunduklarını belirtti.

Düzenlenecek yeni projelerle bundan sonra da yetim çocukların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İHH'nın faaliyetleri arasında en fazla önem verdiğimiz iki büyük çalışma var. Bunlardan bir tanesi mülteci, diğeri ise yetim çalışmaları. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile İHH arasında imzalanmış olan 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' projesini aktif bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün de yaklaşık 20 kişilik bir ekiple Kayseri'den Kilis'e seyahat ettik. Amacımız mülteci ve yetim çalışmalarını yerinde görmek. Özellikle yetim okulunu gezdik, yetimlerle iç içe olduk ve onlara dokunduk. Yetimlere dokunmak ayrı bir haz, mutluluk ve güzelliktir. Bütün bunları yerinde yaşayarak gördüğümüz için de gerçekten çok mutluyuz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Sınırın hemen yanındaki bölgede yaklaşık 700 bin yetim çocuğun olduğunu aktaran Yılmaz, bu durumun insan olarak kendilerini çok rahatsız ettiğini belirterek, tek dileğinin bu sayının artmaması olduğunu söyledi.

Proje kapsamında temin edilen malzemeleri asıl sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, kolilerde bir aileye bir ay yetebilecek sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemeleriyle hijyen kitleri bulunduğunu sözlerine ekledi.