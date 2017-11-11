Kayseri'den Halep'e 10 yardım tırı gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'den Suriye'nin Halep kentine 10 yardım tırının gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

"İnsanlık Ölmesin" sloganıyla Kadir Has Kongre Merkezi önünde düzenlenen törende konuşan Özhaseki, "Burada güzel bir slogan bulunmuş: İnsanlık ölmesin. Ama şunu bilin ki Türkiye'nin dışında bir çok yerde insanlık ölmüş." diye konuştu.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na 195 ülkenin temsilcilerinin katıldığını anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Burada dedim ki bütün bunlar doğru, yaptıklarımız doğru, burada bizim toplanmamız doğru, küresel ısınmaya karşı tedbir almamız doğru, Yeşil İklim Fonu'nda 100 milyar dolar toplanması ve küresel ısınmanın engellenmesi için bu gayretlerin yapılması doğru. Bunları niye yapıyoruz? Şunun için yapıyoruz, ileride doğabilecek, küresel ısınmadan dolayı biyoçeşitlilik zarar görür. Yani biraz kaba deyimle bazı otlar kuruyabilir, çiçekler solabilir diye yapıyoruz. Sonra denizlerdeki bazı balık türleri de yok olabilir diye. Güzel ama biliyor musunuz, şimdi denizlerde çocuklar ölüyor. Onlar canlıdan sayılmıyor mu? Suriye'de bir savaş var, 3 milyon insan geldi, biz bunlara 25 milyar dolar para harcadık. Açık kapı politikası izliyoruz. Hala gelen varsa almaya devam edeceğiz, karnını doyurmaya devam edeceğiz. O insanlar Avrupa'ya gelmek istediğinde siz kapıları kapatıyorsunuz. Bariyerler, tel örgüler örüyorsunuz. Onlardan 400'ü ülkenize gelsin mi gelmesin mi diye senelerce tartışıyorsunuz. Bu insanların ölmesine göz yumuyorsunuz ama 30 yıl sonra olacak küresel ısınmadan dolayı, bazı bitki çeşitlerinin, balık çeşitlerinin yok olma tehlikesine karşı 200 ülke toplanıyor, milyarlarca dolar ayırıyor, bunu tartışıyor ama şu anda denizlerde ölen insanları görmüyorsunuz."

Kayseri halkının Suriyelilere gönderdiği yardımın takdire şayan olduğunun da altını çizen Bakan Özhaseki, Türkiye'nin kendi içerisinde bin bir türlü bela ile uğraşırken bir taraftan da dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardım ettiğini söyledi.

Gıda maddelerini taşıyan 10 tır, duaların ardından Halep'e uğurlandı.