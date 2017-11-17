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Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonu

Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonu

Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı adliyeye sevk edildi.

17 Kasım 2017 Cuma 10:50
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Kayseri'deki "usulsüz engelli raporu" operasyonu

Kayseri'de, usulsüz engelli sağlık raporu hazırlandığı ve bunlarla emeklilik işlemi yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişiden emniyetteki işlemleri biten 6'sı adliyeye gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, düzenledikleri usulsüz engelli raporlarıyla 3 bin 600 çalışma gününü tamamlayan bazı kişilerin vergi indiriminden yararlanmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli olmalarını sağladıkları öne sürülen şebeke üyeleri ile bu yolla emeklilik hakkı kazandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişiden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Usulsüz engelli sağlık raporu hazırlandığı ve bunlarla emeklilik işlemi yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda zanlılardan 31 yakalanmıştı.

Firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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