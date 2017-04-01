Kayseri'deki kamu çalışanlarına 'ByLock' operasyonu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kamu personelinden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli kamu kurumlarında çalışan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Selçuk A, Esat Mahmut B, Sinan S, Burak E, Fatih K, Seyit Fatih S, Mine Gizem U, Furkan K, Mustafa C. ve Orhan K. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.