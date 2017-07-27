Kayseri'deki FETÖ sanıklarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Mustafa Cingöz ve Furkan Kaygusuz ile avukatları hazır bulundu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada işçi olarak çalıştığını belirten sanık Cingöz, örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock" programını kendisinin yüklediğini ancak hiçbir görüşme ya da mesajlaşmada bulunmadığını savundu.

Silahı terör örgütüne üye olmadığını belirten Kaygusuz, tahliyesini ve beraatini istedi.

"20 gün süreyle telefonuna ByLock yüklediğini anlattı"

Savcı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanık Kaygusuz da 2014 yılında sadece 20 gün süreyle telefonuna ByLock yüklediğini anlattı.

Örgüt üyeliği iddiasını reddeden Kaygusuz, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kaygusuz'u da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.