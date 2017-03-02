Kayseri'deki FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dava açılan tutuklu 5'i eski polis 6 sanığın yargılanmalarına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, haklarında ayrı ayrı dava açılan meslekten ihraç edilen tutuklu polis memurları M.A, M.Y, C.S, L.İ, A.Ö. hakim karşısına çıktı. Meslekten ihraç edilen öğretmen A.R.D ise tutuklu bulunduğu İzmir 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Kimlik tespitlerinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

A.R.D savunmasında, Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" adlı kitabından bölümler anlatarak "30 yıllık öğretmenim. Bu soruşturmadan terör örgütü üyesi çıkmaz. Çıksa çıksa terör örgütü mağduru çıkar. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, A.R.D'ye silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. A.R.D, tutuklulukta geçirdiği süre ve verilen ceza miktarı göz önünde bulundurularak tahliye edildi.