Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89675
ALTIN
146.944
DOLAR
3.6811
STERLIN
4.5182
EURO
3.8726
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Doğu'da havalar ısınıyor
Doğu'da havalar ısınıyor
Aşiretlerden 'evet' kararı
Aşiretlerden 'evet' kararı
MHP 9 ilde miting yapacak
MHP 9 ilde miting yapacak

Kayseri'deki FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dava açılan tutuklu 5'i eski polis 6 sanığın yargılanmalarına başlandı.

Kayseri'deki FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dava açılan tutuklu 5'i eski polis 6 sanığın yargılanmalarına başlandı.

02 Mart 2017 Perşembe 15:21
10 Okunma
Kayseri'deki FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dava açılan tutuklu 5'i eski polis 6 sanığın yargılanmalarına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, haklarında ayrı ayrı dava açılan meslekten ihraç edilen tutuklu polis memurları M.A, M.Y, C.S, L.İ, A.Ö. hakim karşısına çıktı. Meslekten ihraç edilen öğretmen A.R.D ise tutuklu bulunduğu İzmir 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Kimlik tespitlerinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

A.R.D savunmasında, Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" adlı kitabından bölümler anlatarak "30 yıllık öğretmenim. Bu soruşturmadan terör örgütü üyesi çıkmaz. Çıksa çıksa terör örgütü mağduru çıkar. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, A.R.D'ye silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. A.R.D, tutuklulukta geçirdiği süre ve verilen ceza miktarı göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖTerör örgütüSEGBİS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İkametgah belgesinde e-Devlet dönemi başladı
İkametgah belgesinde e-Devlet dönemi başladı
"Bu milletin aklı da vicdanı da sizin önünüzde"
"Bu milletin aklı da vicdanı da sizin önünüzde"
BTK'nın 8 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı
BTK'nın 8 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı
FETÖ'ye gelir için kermes düzenlemişler
FETÖ'ye gelir için kermes düzenlemişler
Suriyeli gelin sayısı yüzde 82 arttı
Suriyeli gelin sayısı yüzde 82 arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ