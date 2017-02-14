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Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 10 yaralı

Kayseri'de yolcu minibüsünün refüjdeki direğe çarpması sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 10 yaralı

Kayseri'de yolcu minibüsünün refüjdeki direğe çarpması sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

14 Şubat 2017 Salı 14:56
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Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinden kent merkezine yolcu taşıyan Ali Aldemir (45) idaresindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, Kayseri-Sivas karayolu kuzey çevreyolu kavşağı yakınında, refüjdeki yön levhası direğine çarptı.

Kaza yerine polis, UMKE, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sürücü Aldemir'in hayatını kaybettiği kazada yaralanan Nurhan Gökkurt (23) ile 5 yaşındaki kızı Asya Gökkurt, Selahattin Bali, Seyfullah Erol (24), Duran Akkas, Hüseyin Hökenek (51), Ersöz Bozdemir (43), Durmuş Bozdemir (68), Derviş Yakut (63), Hayriye Özcan (24), Mehmet Gökkurt (34), Ecrin Gökkurt (2) ve Zübeyde Ergün (45), kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Nurhan ve Asya Gökkurt ile Selahattin Bali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriSarıoğlanUMKE
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