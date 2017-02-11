Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 11 polis gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve meslekten ihraç edilen 17 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlılardan, aralarında BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını manipüle ettiği ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D'nin de bulunduğu 11 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA