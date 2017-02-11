Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması

Kayseri'de aralarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını manipüle ettiği öne sürülen eski İstihbarat Şube Müdürünün de bulunduğu 11 eski polis gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması

Kayseri'de aralarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını manipüle ettiği öne sürülen eski İstihbarat Şube Müdürünün de bulunduğu 11 eski polis gözaltına alındı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 14:00
18 Okunma
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 11 polis gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve meslekten ihraç edilen 17 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılardan, aralarında BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını manipüle ettiği ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D'nin de bulunduğu 11 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Kalkanı şehitleri toprağa verildi
Fırat Kalkanı şehitleri toprağa verildi
"Millet ne derse o olacak, Allah ne derse o olacak"
"Millet ne derse o olacak, Allah ne derse o olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Özgecan Aslan'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Özgecan Aslan'ı andı
Ortaköy saldırganı Masharipov adliyeye sevk edildi
Ortaköy saldırganı Masharipov adliyeye sevk edildi
Erdoğan ve Guterres terörle mücadelede mutabık kaldı
Erdoğan ve Guterres terörle mücadelede mutabık kaldı
FETÖ firarisi Güllük Erzurum'da yakalandı
FETÖ firarisi Güllük Erzurum'da yakalandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ