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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

25 Nisan 2017 Salı 13:40
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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ'nün okullarından Akansu Koleji çalışanları ve bunlarla hareket ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri, Eskişehir, Çorum, Mardin ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, N.Ş, S.Y, Ö.I, S.C, Ö.K, S.Y, H.Ş, M.C, S.A, S.P, M.S, A.A, M.A.K, F.Ö, P.Ş. ve T.Ö. gözaltına alındı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 16 kişi, emniyete götürüldü.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖ
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