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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 eski polis yakalandı

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen 20 polis yakalandı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 eski polis yakalandı

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen 20 polis yakalandı.

15 Mart 2017 Çarşamba 12:52
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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 eski polis yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve daha önce meslekten ihraç edilen 25 emniyet personelinden 20'si yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve amirlerin de bulunduğu 25 eski emniyet personeli hakkında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen 4. sınıf 2 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 4 komiser, 7 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 4 polis memuru yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 eski komiser yardımcısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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