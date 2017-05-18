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Kayseri'de eski polislere FETÖ operasyonu

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski polislere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de eski polislere FETÖ operasyonu

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski polislere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

18 Mayıs 2017 Perşembe 09:33
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Kayseri'de eski polislere FETÖ operasyonu

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında eski polislere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 24 polis için gözaltı kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda, aralarında eski 4. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu, komiser ve polis memurlarından oluşan 20 zanlı evlerinde yakalandı.

Zanlıların evlerinde ele geçirilen dijital materyal ve suç unsuru oluşturabilecek bazı belgelere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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FETÖKayseriEski PolislereOperasyonBylock
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