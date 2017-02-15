Kayseri'de 13 akademisyene FETÖ'den tutuklama

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) haklarında idari soruşturma açılan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen akademisyenler Mehmet Nezir İ, Osman K, Ensar A, Özhan C, Mahmut G, Bekir Ö, İbrahim Halil T, Abdülsamet A, Hayati D, Duran A, Vahit B, Tuğba G. ve Ayşe S, mahkemece tutuklandı, A.E. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan daha önceki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen askeri personeller Mehmet Ali E, Cemil G. ve Nezmi K. ile meslekten ihraç edilen polis Gökhan K'nin de tutuklandığı öğrenildi.