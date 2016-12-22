Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Ahlat'ın Ovakışla Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Tekbıyıkoğlu'nu "Cansu K." isimli sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Bayram G, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.
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